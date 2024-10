Han Kangs Bücher seit Nobelpreisgewinn mehr als eine Million Mal verkauft

Photo : YONHAP News

In den ersten sechs Tagen seit dem Literaturnobelpreis für Han Kang sind mehr als eine Million ihrer Bücher verkauft worden.Laut großen Buchhandelsketten wie Yes24, Kyobo Bookstore und Aladin wurden bis Mittwochmorgen insgesamt 1.062.000 gedruckte Exemplare verkauft.Vorläufige Schätzungen für E-Book-Verkäufe gehen von mindestens 70.000 Exemplaren aus.Zu ihren meistverkauften Titeln zählen „The Vegetarian“, „Human Acts“ und „I Do Not Bid Farewell“.Nach der Bekanntgabe am vergangenen Donnerstag waren große Online-Buchhandelsseiten des Landes zeitweise überlastet. Innerhalb von nur einem halben Tag wurde die Rekordzahl von mehr als 130.000 Exemplaren verkauft.