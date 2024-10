Nordkorea erklärt Südkorea in Verfassung offenbar zum Feindstaat

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkorea in der Verfassung offenbar zum Feindstaat erklärt.Die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Donnerstag über die Zerstörung der innerkoreanischen Straßen Gyeongeui und Donghae. Dieser Schritt sei notwendig und rechtmäßig gewesen, weil Vorgaben in der Verfassung, nach denen Südkorea als Feindstaat definiert wird, dies erforderten.Nordkorea habe damit gleichzeitig auf die ernste Sicherheitslage reagiert, die durch die politischen und militärischen Provokationen der feindlichen Kräfte verursacht wurde, hieß es.Nordkorea änderte am 7. und 8. Oktober in der Sitzung der Obersten Volksversammlung die Sozialistische Verfassung des Landes. Details zu den Änderungen in Bezug auf die innerkoreanischen Beziehungen und die Wiedervereinigung wurden bislang nicht öffentlich gemacht.Machthaber Kim Jong-un hatte im Februar angeordnet, aus dem Verfassungstext Passagen mit dem Ausdruck „Wiedervereinigung” zu streichen und neue Bestimmungen über das Hoheitsgebiet aufzunehmen.KCNA berichtete außerdem, dass der Generalstab der Volksarmee am Dienstag die Straßen- und Eisenbahnverbindungen in den östlichen und westlichen Grenzregionen zu Südkorea vollständig gekappt habe.Diese Maßnahme basiere auf einem Beschluss der Zentralen Militärkommission der Arbeiterpartei. Sie sei Teil eines langfristigen Plans, den Bereich der Souveränitätsausübung Nordkoreas strikt vom Territorium Südkoreas zu trennen, hieß es weiter.