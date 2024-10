Führende Parteien bei Nachwahlen gleichermaßen siegreich

Photo : YONHAP News

Aus den Nachwahlen am Mittwoch sind die beiden führenden Parteien gleichermaßen siegreich hervorgegangen.Regierende Partei Macht des Volkes (PPP) und Demokratische Partei (DP) konnten sich mit ihren Kandidaten jeweils in ihren Hochburgen durchsetzen.Die Nachwahlen auf kommunaler Ebene galten auch als Stimmungsbarometer zur Halbzeit der fünfjährigen Amtsperiode von Staatspräsident Yoon Suk Yeol.Die PPP war in den Wahlbezirken Geumjeong in Busan und im Landkreis Ganghwa in der Stadt Incheon siegreich. Bei den Parlamentswahlen am 10. April hatte sie eine krachende Niederlage erlitten.Im Wahlkreis Geumjeong, der bei der diesmaligen Abstimmung als besonders umkämpft galt, konnte sich ihr Kandidat Yoon Il-hyun ungefährdet gegen Kim Kyung-ji von der oppositionellen DP durchsetzen.Im Landkreis Ganghwa siegte Park Yong-cheol von der PPP gegen Han Yeon-hee von der DP. In Gokseong machte Cho Sang-rae von der DP das Rennen um den Posten des Landkreisvorstehers.Im Landkreis Yeonggwang setzte sich mit Chang Sae-il ebenfalls ein DP-Kandidat durch.Jung Keun-sik, emeritierter Soziologie-Professor an der Seoul National Universität, wird neuer Bildungsdirektor von Seoul. Er konnte sich gegen den konservativen Kandidaten und früheren Abgeordneten Cho Jun-hyuk durchsetzen.Das vorläufige Ergebnis der Wahlbeteiligung liegt bei 24,62 Prozent.