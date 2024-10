Selenskyj: Nordkorea unterstützt Russland auch mit Soldaten

Photo : YONHAP News

Laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj unterstützt Russland Nordkorea nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Soldaten.Dies hätten ukrainische Geheimdienste bestätigen können, sagte er am Mittwoch (Ortszeit) vor dem Parlament in Kiew.Laut den Nachrichtenagenturen AFP und Reuters bezeichnete Selenskyj Nordkorea als Teil von Putins kriminellem Bündnis. Das Land kämpfe faktisch an der Seite Russlands im Ukraine-Krieg.Bereits Anfang Oktober hatten ukrainische Medien berichtet, dass bei einem Raketenangriff an der Frontlinie in Donezk etwa 20 Soldaten auf russischer Seite getötet wurden, darunter sechs Nordkoreaner.Es folgten weitere Berichte, dass Russland derzeit ein Spezialbataillon mit 3.000 nordkoreanischen Soldaten aufstellt und dass bereits 10.000 nordkoreanische Soldaten nach Russland entsandt wurden. Diese Informationen stammen aus ukrainischen Militär- und Geheimdienstquellen.