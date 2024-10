Kim Yong-hwan erhält als erster Koreaner Davidson-Preis für Schiffsforschung

Photo : YONHAP News

Kim Yong-hwan, Professor an der Abteilung für Schiffbau und Meerestechnik der Seoul National University, hat als erster Koreaner die Dr. Kenneth S. M. Davidson Medal der Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME) erhalten.Die Preisverleihung fand am Dienstag auf der maritimen Wissenschaftskonferenz in Norfolk, Virginia, statt.Seit 1959 wird der Preis alle zwei Jahre für herausragende wissenschaftliche Leistungen in der Schiffsforschung verliehen.Erstmals ging die Medaille nun an einen Wissenschaftler aus einem nicht-westlichen Land.Kim absolvierte sein Bachelor- und Masterstudium an der Seoul National University und promovierte am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Seit 2004 forscht er im Bereich Schiffs- und Meerestechnik an der Seoul National University.