Vorsitzender der Regierungspartei fordert Rückzug der First Lady aus der Öffentlichkeit

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) Han Dong-hoon hat First Lady Kim Keon-hee zur Einstellung ihrer öffentlichen Auftritte aufgefordert, so wie sie es im Wahlkampf versprochen hatte.In einer Sitzung des Parteivorstands am Sitz des Parlaments am Donnerstag kritisierte Han, dass die Skandale um Kim alle politischen Themen überschatten würden. Dadurch fänden die Reformbemühungen der Regierung kaum noch Unterstützung bei den Bürgern, hieß es weiter.Er betonte zudem die „dringende und absolute“ Notwendigkeit einer personellen Neuaufstellung im Präsidialamt in Bezug auf die First Lady.Han forderte außerdem dazu auf, sich öffentlich zu den Vorwürfen zu äußern und die notwendigen Schritte zur Aufklärung der Verdachtsmomente einzuleiten.