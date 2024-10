Kospi schließt mit leichten Verlusten

Photo : YONHAP News

Die Kospi-Börse hat am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen.Für den Index ging es um 0,04 Prozent auf 2.609,3 Zähler und damit den zweiten Handelstag in Folge nach unten.Die Anleger würden sich vor der Präsentation der Zahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) zurückhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Quartalsbericht werde wahrscheinlich die Richtung der Anlegerstimmung bestimmen, während mit einem Fortbestand günstiger Bedingungen im KI-Markt gerechnet werden, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.TSMC hatte zuvor gemeldet, dass mit einem Anstieg des Reingewinns im dritten Quartal von 54,2 Prozent im Jahresvergleich gerechnet werde. Damit würden die Markterwartungen übertroffen.