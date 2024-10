Seoul verurteilt Nordkoreas Einstufung von Südkorea als Feindstaat in seiner Verfassung

Photo : YONHAP News

Angesichts einer möglichen Verfassungsänderung Nordkoreas, nach der Südkorea zum Feindstaat erklärt wird, hat Südkorea scharfe Kritik geübt.Es handele sich um einen vereinigungsfeindlichen und antinationalen Schritt, teilte das Vereinigungsministerium am Donnerstag mit. Die Seouler Regierung werde entschlossen auf jegliche Provokation aus Pjöngjang reagieren und sich weiterhin für eine friedliche Vereinigung einsetzen, einschließlich der Umsetzung der Vereinigungsdoktrin von Präsident Yoon Suk Yeol, hieß es weiter.Zuvor hatte die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Donnerstag von der Zerstörung von Abschnitten der innerkoreanischen Straßen Gyeongui und Donghae berichtet. Dieser Schritt sei notwendig und rechtmäßig gewesen, weil Vorgaben in der Verfassung, nach denen Südkorea als Feindstaat definiert wird, dies erforderten, hieß es.Ein Sprecher des Vereinigungsministeriums sagte, es sei noch unklar, ob Nordkorea seine Verfassung bei der jüngsten Sitzung der Obersten Volksversammlung am 7. und 8. Oktober tatsächlich in der Weise geändert hat oder nicht.