Selenskyj: Nordkorea bereitet Entsendung von 10.000 Soldaten nach Russland vor

Photo : YONHAP News

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bereitet Nordkorea die Entsendung von insgesamt 10.000 Soldaten nach Russland vor.Dies sagte er auf einer Pressekonferenz am Rande des EU-Gipfels am Donnerstag (Ortszeit) in Brüssel.Selenskyj berichtete über Erkenntnisse des ukrainischen Geheimdienstes, nach denen die Entsendung verschiedene Arten von Personal umfassen solle, darunter Bodentruppen und Techniker.Einige nordkoreanische Offiziere seien bereits in besetzten Gebieten in der Ukraine stationiert, fügte er hinzu.Selenskyj warnte, dass die Beteiligung eines „zweiten Staates“ am Krieg ein ernsthaftes Problem darstelle. Er wies darauf hin, dass der Iran Russland zwar mit Drohnen und Raketen unterstütze, eine offizielle Entsendung von Personal aber bislang nicht bestätigt sei.