Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Südkorea ein "fremdes Land" und "offensichtlich feindlichen Staat" genannt.Kim habe außerdem mit physischer Gewalt gedroht, sollte Nordkoreas Souveränität verletzt werden, berichteten Nordkoreas Staatsmedien am Freitag.Kim machte die Bemerkungen demnach beim Besuch des Hauptquartiers des 2. Armeekorps am Donnerstag.Zwei Tage zuvor hatte Nordkorea Abschnitte von innerkoreanischen Verbindungsstraßen und Schienen gesprengt, die einst als Symbol der innerkoreanischen Aussöhnung galten.Die Armee müsse sich einmal mehr der nackten Tatsache bewusst werden, dass die Republik Korea Ausland und offensichtlich ein feindlicher Staat sei, wurde Kim von der Nachrichtenagentur KCNA zitiert.Im Falle der Verletzung von Nordkoreas Souveränität würde unverzüglich Gewalt angewendet, ohne sich länger an Bedingungen zu halten.Die Sperrung von Straßen und Schienen sei nicht bloß eine physische Schließung, sondern bedeute das Ende einer bösen Beziehung mit Seoul und die vollständige Abschaffung der unvernünftigen Idee der Wiedervereinigung, habe Kim weiter gesagt.Weithin wird angenommen, dass Nordkorea jüngst seine Verfassung änderte und Südkorea darin als Feindstaat definiert. Damit hätte Kims Richtlinie, wonach Südkorea als Feind und nicht Partner für Versöhnung und Wiedervereinigung betrachtet werden soll, formellen Charakter bekommen.