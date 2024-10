Außenministerium fordert Missionare in Libanon und Israel dringend zur Ausreise auf

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat Missionare im Libanon und in Israel zur umgehenden Ausreise aufgefordert.Dies wurde bei einer Informationsveranstaltung am Donnerstag mit anhaltender politischer Instabilität im Nahen Osten begründet.Der für den Schutz von Staatsbürgern im Ausland zuständige Regierungsvertreter, Hong Seok-in, mahnte die Missionsgesellschaften zur besonderen Vorsicht bei der Sicherheit ihrer entsandten Missionare.Angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen Israel und der Hisbollah forderte Hong die Missionare im Libanon und in Israel dringend dazu auf, das Land schnellstmöglich und nach Möglichkeit mit dem Flugzeug zu verlassen.Derzeit halten sich etwa 30 Südkoreaner im Libanon und rund 460 in Israel auf. Viele von ihnen sind dort als Missionare tätig.