Han Kang äußert sich nach Zuerkennung von Literaturnobelpreis erstmals öffentlich

Photo : YONHAP News

Die frisch gekürte Literaturnobelpreisträgerin Han Kang hat am Donnerstag zum ersten Mal seit der Preisbekanntgabe öffentlich gesprochen. Sie wolle weiterhin schreiben und ihre Leser durch ihre Bücher erreichen.Die vergangene Woche werde für sie eine besondere Erinnerung bleiben, sagte Han während ihrer Rede bei der Verleihung des Pony Chung Innovationspreises in Seoul, zu der sie bereits vor der Bekanntgabe des Nobelpreises eingeladen worden war.Han sprach darüber, dass sie die Nachricht anfangs selbst nicht glauben konnte. Als das Nobelkomitee sie darüber informiert habe, habe es sich zunächst nicht real angefühlt. Erst als sie aufgelegt hatte und die Nachrichten sah, wurde es ihr richtig bewusst. In der Nacht habe sie still für sich gefeiert.Zur starken medialen Aufmerksamkeit äußerte sie, dass einige sich Sorgen um ihren persönlichen Frieden machten, doch sie hoffe und glaube, dass ihr Alltag sich nicht allzu sehr verändern werde.Die erste südkoreanische Literaturnobelpreisträgerin äußerte auch die Hoffnung, die Leser in der ersten Hälfte des nächsten Jahres mit einem neuen Werk erreichen zu können. Sie merkte aber auch an, dass sie sich schon oft zeitlich verschätzt habe und daher keinen genauen Zeitpunkt nennen könne.Am 10. Oktober wurde bekannt, dass Han Kang den diesjährigen Literaturnobelpreis erhält. Bis gestern war sie nicht öffentlich aufgetreten.