Korea Verband reicht einstweilige Verfügung gegen Entfernung der Friedensstatue in Berlin ein

Photo : YONHAP News

Die Bürgerinitiative Korea Verband hat eine einstweilige Verfügung gegen den Abrissbefehl für die Friedensstatue in Berlin eingereicht.Der Verband, der das Projekt für die Aufstellung der Statue initiiert hatte, gab bekannt, am Dienstag beim Berliner Verwaltungsgericht einen Antrag auf Aussetzung des Abrissbefehls gestellt zu haben.In seinem Antrag widersprach der Verband der Behauptung der Bezirksverwaltung, dass temporäre Kunstwerke üblicherweise nur für maximal zwei Jahre genehmigt würden, und verwies auf andere Ausnahmen im Bezirk.Der Verband argumentierte zudem, dass das Bezirksamt weder die begleitenden Bildungsprogramme noch die Forderungen der Anwohner nach einem Erhalt der Statue berücksichtigt habe. Dies verstoße gegen die im Grundgesetz garantierten Freiheiten der Kunst und Versammlung und schade den Aktivitäten von Initiativen.Die Behauptung der Bezirksverwaltung, der Erhalt des Denkmals stehe den besonderen diplomatischen Interessen der Bundesregierung und der Stadt Berlin im Weg, wurde ebenfalls als unbegründet kritisiert.Das Bezirksamt Mitte hatte am 30. September unter Berufung auf das Bundesstraßenverkehrsgesetz und das Berliner Straßengesetz angeordnet, die Statue bis zum 31. Oktober zu entfernen.Bei einer Diskussion am 24. September war eine Verlegung der Statue auf Privatgrund vorgeschlagen worden. Es kam jedoch zu keiner Einigung.Die Friedensstatue wurde im Gedenken an die koreanischen Frauen gebaut, die während des Zweiten Weltkriegs zur Arbeit in japanischen Militärbordellen gezwungen worden waren.