Südkoreas Vizeaußenminister trifft chinesischen Amtskollegen in Peking

Photo : YONHAP News

Südkoreas Vizeaußenminister Jeong Byung-won ist am Donnerstag in Peking mit seinem chinesischen Amtskollegen Sun Weidong zusammengetroffen.Jeong befand sich anlässlich des ersten bilateralen Forums über Freundschaft und Zukunft beider Staaten in Peking, wie das Außenministerium in Seoul mitteilte.Jeong und Sun diskutierten umfassend über die bilateralen Beziehungen und aktuelle Entwicklungen auf der koreanischen Halbinsel.Jüngste Provokationen Nordkoreas, darunter der Drohnen-Vorwurf sowie die Zerstörung innerkoreanischer Verbindungsstraßen, und die wachsende Militärkooperation zwischen Nordkorea und Russland wurden Berichten zufolge möglicherweise besprochen.Bei der Eröffnungszeremonie des Freundschaftsforums betonte Jeong die Bedeutung der Veranstaltung, zu der Regierungsvertreter und zivile Experten beider Länder zusammenkommen, als wertvolle Gelegenheit, die Zukunft der bilateralen Beziehungen zu gestalten.Das Forum ist aufgrund einer Vereinbarung beim Gipfelgespräch zwischen Präsident Yoon Seok Yeol und seinem Amtskollegen Xi Jinping im November 2022 eingeführt worden.