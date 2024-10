Samsung Electronics wertvollste Marke in Asien

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics ist laut einer Untersuchung die wertvollste Marke in Asien.In „Global Brand Survey 2024“ des japanischen Marktforschungsinstituts Nikkei Research belegte Samsung den ersten Platz unter den 100 führenden globalen Marken.Die Untersuchung wurde in acht asiatischen Ländern durchgeführt. Es sind China, Taiwan, Thailand, Indien, Vietnam, Indonesien, Malaysia und die Philippinen.In Vietnam belegte der südkoreanische Technologiekonzern den ersten Platz, in Thailand und Indien jeweils den zweiten. In den Philippinen, Indonesien und Malaysia schnitt Samsung ebenfalls gut ab.Auf Platz zwei folgte der deutsche Sportartikelhersteller Adidas, gefolgt von Apple auf Platz drei, Sony auf Platz vier und Nike auf Platz fünf.Unter den besten 100 waren außer Samsung noch drei weitere südkoreanische Marken. Es sind LG Electronics auf Platz 16, Hyundai auf Platz 26 und Lotte auf Platz 65.Aus Japan sind auch Honda auf Platz sechs, Toyota auf Platz sieben und Panasonic auf Platz neun gelistet.Unter den chinesischen Unternehmen erreichte der Elektronikhersteller Haier mit Platz 58 die höchste Platzierung.