Gallup Korea: 22 Prozent Zustimmung für Präsident Yoon

Photo : KBS News

22 Prozent der südkoreanischen Bevölkerung befürworten die Staatsführung von Präsident Yoon Seok Yeol.Dies ging aus einer Umfrage von Gallup Korea am Freitag hervor. Das Meinungsforschungsinstitut befragte vom 15. bis 17. Oktober 1.100 Wahlberechtigte im Alter von 18 Jahren und älter.Demnach sank die Zustimmung im Vergleich zur Vorwoche um einen Prozentpunkt auf 22. Prozent. 69 Prozent der Befragten, damit ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche, bewerteten Yoons Arbeit negativ.Befürworter hoben Yoons Leistung unter anderem in der Außenpolitik sowie der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik hervor. Kritische Meinungen wurden überwiegend mit Yoons Wirtschaftspolitik sowie Skandalen um die First Lady Kim Keon-hee begründet.63 Prozent plädierten für die Einsetzung eines Sonderstaatsanwalts wegen der Skandale um die First Lady.Nach den Erhebungen war die führende Oppositionspartei DP mit 30 Prozent Unterstützung die beliebteste Partei, gefolgt von der Regierungspartei PPP mit 28 Prozent.Das Konfidenzniveau der Umfrage wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 2,2 Prozentpunkten.