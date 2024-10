Südkorea beginnt bald jährliches Hoguk-Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Laut Angaben des Vereinigten Generalstabs wird vom 20. Oktober bis zum 8. November das Hoguk-Militärmanöver durchgeführt.Für das großangelegte jährliche Manöver werden in diesem Jahr mehr Truppen und Ausrüstung mobilisiert, einschließlich der US-Truppen in Südkorea. Damit sollen die Fähigkeiten für kombinierte und gemeinsame Operationen sowie die Interoperabilität verbessert werden, so der Generalstab.Angesichts der wachsenden Bedrohungen aus Nordkorea, darunter Müllballon-Aktionen, die Offenlegung von Nuklearanlagen und verbale Drohungen gegen Seoul, zielt die Hoguk-Übung darauf ab, die Kampffähigkeit zu stärken und eine entschlossene Verteidigungsbereitschaft zu demonstrieren, teilte ein Militärsprecher mit.