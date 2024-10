Photo : YONHAP News

Südkoreas Hauptbörse hat am Freitag mit Verlusten geschlossen.Der Kospi verlor 0,59 Prozent auf 2.593,82 Zähler.Zwar habe der Dow Jones in den USA am Donnerstag um 0,37 Prozent auf das Rekordhoch von 43.239,05 Punkten zulegen können, an der koreanischen Börse hätten sich ausländische Anleger jedoch mehrheitlich von Aktien getrennt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.