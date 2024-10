Südkorea: Nordkorea will 12.000 nordkoreanische Soldaten in den Ukraine-Krieg schicken

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat laut dem südkoreanischen Geheimdienst eine groß angelegte Truppenentsendung beschlossen, um Russland im Ukraine-Krieg zu unterstützen.Die Behörde in Seoul teilte mit, dass Nordkorea jüngst entschieden habe, ein 12.000 Mann starkes Kontingent in den Krieg zu schicken. Es seien insgesamt vier Brigaden, darunter auch Spezialeinheiten.Ein Teil der Truppen sei bereits aufgebrochen, hieß es.Südkoreas Präsident Yoon Seok Yeol hat nach der Benachrichtigung durch den Geheimdienst eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Dabei wurde über die Auswirkungen der nordkoreanischen Truppenentsendung auf die Sicherheit Südkoreas gesprochen.An der Sitzung nahmen ranghohe Beamte des Nationalen Sicherheitsrates, des Verteidigungsministeriums sowie des Geheimdienstes teil. Südkorea wolle in Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft mit allen verfügbaren Mitteln dagegen vorgehen, verlautete bei der Sitzung.