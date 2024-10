Nordkorea schickt erneut Müllballons in den Süden

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat erneut Müllballons über die Grenze nach Südkorea geschickt.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) in Südkorea wurden in der Nacht zum Sonntag über 20 Ballons geschickt. In den Müllsäcken befand sich demnach überwiegend Hausmüll wie Papier und Plastik.Gefährliche Substanzen seien nicht festgestellt worden, hieß es.Am vergangenen Freitag hatte Nordkorea behauptet, Dreck in großen Plastiktüten gefunden zu haben, der von Südkorea verbreitet worden sei.Pjöngjang gibt Flugblattaktionen als Grund für das Verschicken der Ballons an. Seit Mai hatte es insgesamt 29 Müllballon-Aktionen durchgeführt.