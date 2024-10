Südkoreas potenzielle Wachstumsrate zweites Jahr in Folge auf zwei Prozent geschätzt

Photo : YONHAP News

Südkoreas potenzielle Wachstumsrate ist zum zweiten Mal in Folge auf zwei Prozent geschätzt worden.Dies geht aus Dokumenten hervor, die das Finanzministerium am Sonntag dem Parlament vorlegte. Demnach schätzt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) Südkoreas potenzielles Wachstum in diesem Jahr auf zwei Prozent, genau wie im Vorjahr.Zuvor war das Potenzialwachstum des Landes von 2,4 Prozent im Jahr 2020 und 2021 auf 2,3 Prozent im Jahr 2022 gesunken.Das Potenzialwachstum beschreibt die maximale Wachstumsrate des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die ein Land bei voller Auslastung aller Produktionsfaktoren erreichen kann, ohne die Inflation zu steigern.Das stagnierende Wachstum Südkoreas wird hauptsächlich auf den Rückgang der Erwerbsbevölkerung infolge niedriger Geburtenraten und einer alternden Gesellschaft zurückgeführt.