Nordkorea will Trümmer einer südkoreanischen Drohne entdeckt haben

Photo : YONHAP News

Nordkorea will in Pjöngjang Trümmer einer Drohne gefunden haben, die einem Modell der südkoreanischen Streitkräfte entspricht.Ein Sprecher des nordkoreanischen Verteidigungsministeriums teilte am Montag über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA mit, dass die schwerwiegende Verletzung der Souveränität durch die südkoreanischen Militärbanditen durch eindeutige Beweise und wissenschaftliche Untersuchungen bestätigt worden sei.Bei der Drohne handle es sich um ein kleines Langstrecken-Aufklärungsmodell, das von der Drohnenoperationseinheit der südkoreanischen Armee stamme. Es sei das gleiche Modell, das bei der Feier zum Tag der Streitkräfte auf einem Fahrzeug präsentiert worden sei, hieß es weiter.Zuvor hatte Nordkorea am 11. Oktober behauptet, dass Seoul am 3., 9. und 10. Oktober Drohnen für Flugblattaktionen nach Pjöngjang geschickt habe.Kim Yo-jong, die Schwester des Machthabers Kim Jong-un, hatte das südkoreanische Militär für diese Vorfälle verantwortlich gemacht, jedoch keine Beweise dafür vorgelegt.