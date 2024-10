Südkorea bestellt wegen Nordkoreas Truppenentsendung russischen Botschafter ein

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat wegen Nordkoreas Truppenentsendung den russischen Botschafter in Seoul einbestellt.Botschafter Georgy Zinovyev bestätigte gegenüber der Nachrichtenagentur Yonhap ein Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister Kim Hong-kyun am Montagnachmittag.Die Seouler Regierung brachte gegenüber dem Kreml-Diplomaten offenbar Bedauern und Besorgnis über die Entsendung von nordkoreanischen Spezialeinheiten in den Krieg in der Ukraine sowie die illegale Militärkooperation zwischen Russland und Nordkorea zum Ausdruck.