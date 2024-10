Südkorea protestiert gegenüber Russlands Botschafter gegen Nordkoreas Truppenentsendung

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Außenministerium hat am Montag wegen Nordkoreas Truppenentsendung den russischen Botschafter in Seoul einbestellt.Der stellvertretende Außenminister Kim Hong-kyun erläuterte Botschafter Georgy Zinovyev die Position Südkoreas und forderte in scharfem Ton den Rückzug der nordkoreanischen Truppen sowie den Stopp der Kooperation zwischen Nordkorea und Russland bei der Entsendung von Truppen.Kim wies darauf hin, dass die Militärkooperation zwischen Russland und Nordkorea über Transfers von Militärgütern hinaus zu einer Truppenentsendung führte. Dies stelle eine ernsthafte Bedrohung sowohl für Südkorea als auch die gesamte internationale Gemeinschaft dar.Südkorea kritisiere die illegale Militärkooperation zwischen beiden Ländern in aller schärfster Form. Das Land werde in Zusammenarbeit mit der Weltgemeinschaft mit allen verfügbaren Mitteln dagegen vorgehen, sollten seine sicherheitspolitischen Interessen gefährdet sein.Der russische Diplomat habe geantwortet, dass er die Position Südkoreas aufmerksam zur Kenntnis genommen habe und sie wortgetreu an die Regierung weitergeben werde.