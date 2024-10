Angestellte in den Ministerien sollen bis 65 Jahre arbeiten

Photo : KBS News

Die Regierung hat das Rentenalter für ihre Arbeitnehmer von 60 auf bis zu 65 Jahre angehoben.Eine entsprechende Regeländerung sei in Kraft getreten, teilte das Ministerium am Sonntag mit.Die neue Regel gilt für 3.800 Personen, die in den Regierungsquartieren landesweit arbeiten. Die meisten von ihnen zählen zum Hausservicepersonal.Laut den neuen Vorschriften wird das Rentenalter für Mitarbeiter, die im Jahr 1964 geboren wurden, um drei auf 63 Jahre angehoben. Für die Jahrgänge 1965 bis 1968 wird es auf 64 Jahre, und für Personen, die ab 1969 geboren wurden, auf 65 Jahre festgesetzt.