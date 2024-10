Vorsitzender der Regierungspartei fordert Präsident Yoon zur Klärung der Kontroversen um First Lady auf

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP) Han Dong-hoon hat Präsident Yoon Suk Yeol zur Klärung der Kontroversen um die First Lady aufgefordert.Laut einem Vertreter der Regierungspartei empfahl Han die vorübergehende Einstellung der öffentlichen Auftritte der First Lady. Außerdem sollten Berater im Präsidialamt ausgewechselt werden, die als Kim nahestehend gelten und die gegen Kim erhobenen Vorwürfe geklärt werden.Han machte diese Empfehlungen am Montag während eines 70-minütigen Treffens mit Yoon im Präsidialamt. Daran nahm auch der präsidiale Stabschef Chung Jin-suk teil.Auf die Forderung nach einer Einstellung der öffentlichen Aktivitäten der First Lady antwortete der Präsident, dass Kim diese bereits eingeschränkt habe.Yoon fügte hinzu, dass alle derzeit erhobenen Anschuldigungen gegen die First Lady unbegründet seien.