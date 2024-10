Ukraine: 18 nordkoreanische Deserteure festgenommen

Photo : YONHAP News

Laut ukrainischen Medienberichten sind 18 nordkoreanische Deserteure festgenommen worden.Die Online-Zeitungen „The Kyiv Independent“ und „Ukrainska Pravda“ berichteten am Montag, dass russische Behörden die Soldaten am vergangenen Mittwoch in Komaritschi in der Region Brjansk, etwa 60 Kilometer vom Ort ihrer Fahnenflucht entfernt, gefasst hätten.Die Soldaten hätten sich zuvor nahe der Grenze zwischen den Regionen Kursk und Brjansk von ihrer Truppe entfernt, so frühere Meldungen aus Kiew.Die nordkoreanischen Soldaten seien nach Abschluss ihrer militärischen Ausbildung mehrere Tage ohne Nahrung im Wald zurückgelassen worden. Einige von ihnen hätten dann ihren Posten verlassen, um den russischen Kommandeur zu suchen.Den Berichten zufolge wurden alle 40 nordkoreanischen Soldaten für den Einsatz an vorderster Front aus Komutovka in der Region Kursk nach Lgovsky verlegt.