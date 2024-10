Nordkorea weist Berichte über Truppenentsendung nach Russland zurück

Photo : YONHAP News

Nordkoreas UN-Vertretung hat Berichte über seine Truppenentsendung nach Russland zurückgewiesen.Diese Berichte der Medien und der südkoreanischen Regierung seien haltlose Gerüchte, erklärte ein nordkoreanischer Vertreter am Montag (Ortszeit) bei einer Sitzung der UN-Generalversammlung in New York.Ihm zufolge gebe es keinerlei Anlass, auf diese „offensichtlichen und unbegründeten Gerüchte“ zu reagieren. Diese zielten lediglich darauf ab, die legitimen, freundschaftlichen Beziehungen zwischen souveränen Staaten zu untergraben und dem internationalen Ansehen Nordkoreas zu schaden, hieß es weiter.Es ist die erste offizielle Stellungnahme Pjöngjangs zu den Berichten über seine Unterstützung mit Truppen.Der Vertreter fügte hinzu, dass angebliche Waffenlieferungen zwischen souveränen Staaten nicht zu den Themen der aktuellen Sitzung über Abrüstung und internationale Sicherheit gehörten.Die Erklärung kam als Antwort auf Behauptungen eines ukrainischen Vertreters über Nordkoreas Waffenlieferung an Russland und eine mögliche bevorstehende Truppenentsendung nach Russland.