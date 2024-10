Südkoreas UN-Botschafter verurteilt Entsendung nordkoreanischer Truppen

Photo : YONHAP News

Südkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Hwang Joon-kook, hat die Entsendung nordkoreanischer Truppen nach Russland scharf kritisiert.Diese sei ein „riskantes Glücksspiel mit den Streitkräften eines Schurkenstaates“, erklärte er in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Thema Frieden und Sicherheit in der Ukraine in New York.Hwang betonte, die Mobilisierung der Streitkräfte eines berüchtigten Schurkenstaates sei trotz der militärischen Verzweiflung Moskaus extrem gefährlich. Es sei kaum zu glauben, dass ein ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats ein solches Risiko eingehe, um den Kriegsverlauf zu verändern, hieß es weiter.Weiterhin kündigte er ein gemeinsames Vorgehen mit Verbündeten und Partnern gegen diese Entwicklung an. Unter anderem werde Seoul durch das neue multinationale Gremium MSMT Verstöße gegen die Nordkorea-Sanktionen überwachen.Hwang äußerte auch die Befürchtung, dass Nordkoreas Einsatz im Ukrainekrieg eine neue Qualität in den Konflikt bringe. Er warnte davor, dass Nordkorea als Gegenleistung für seine Beteiligung militärische und finanzielle Unterstützung oder sogar Technologien für Atomwaffen erwarten könnte.