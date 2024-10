Selenskyj wiederholt Forderung nach entschiedenem Handeln der internationalen Partner

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat seine Forderung nach einem entschiedenen Handeln der internationalen Partner wegen Nordkoreas Verwicklung in Russlands Krieg gegen sein Land wiederholt.In einer Rede am Montagabend ging er auf die Situation in der Region Kursk ein, in der möglicherweise nordkoreanische Truppen stationiert werden. Die Kursk-Operation diene einem strategischen Zweck und der Krieg müsse in das Land zurückgetragen werden, in dem er begonnen habe, sagte Selenskyj.Die Ukraine war am 6. August in die russische Grenzregion Kursk vorgestoßen und konnte dort Gebiete besetzen.An die Partner der Ukraine gerichtet, warnte Selenskyj, dass Nordkoreas Beteiligung an dem Krieg das Risiko der Ausweitung zum Weltkrieg berge.