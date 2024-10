Seoul erwägt für Überwachung nordkoreanischer Soldaten Entsendung von Personal in die Ukraine

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung prüft die Entsendung eines Teams in die Ukraine, um die Taktik und Kampffähigkeit nordkoreanischer Truppen zu überwachen.Dies teilte eine Regierungsquelle in Seoul am Dienstag mit.Voraussichtlich würden Militärexperten geschickt, die feindliche Taktiken analysieren. Auch Agenten könnten darunter sein, um gefangene oder fahnenflüchtige nordkoreanische Soldaten zu verhören.Südkoreas Geheimdienst geht davon aus, dass Pjöngjang die Entsendung von rund 12.000 Soldaten des elften Korps, einer Spezialeinheit, plant.Mitglieder dieser Einheit kommen im Kriegsfall hinter den feindlichen Linien zum Einsatz. Ihre Taktiken zu studieren, könne daher nach Angaben der Regierung in Seoul wichtige Erkenntnisse für die Ausarbeitung von Verteidigungsstrategien liefern.