Bewertung noch offen – USA wollen Meldungen über Nordkoreas Truppenhilfe noch nicht bestätigen

Photo : YONHAP News

Die USA wollen Meldungen über eine Entsendung nordkoreanischer Truppen zur Unterstützung Russlands in dessen Krieg gegen die Ukraine noch nicht bestätigen.Der Grund dafür sei vielmehr, dass die eigene Bewertung der Lage noch nicht abgeschlossen sei und nicht mangelndes Vertrauen in die Arbeit des südkoreanischen Geheimdienstes, erklärte der stellvertretende Sprecher des Außenministeriums, Vedant Patel, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Washington.Südkoreas Geheimdienst NIS hatte am vergangenen Freitag seine Einschätzung präsentiert, dass Nordkorea bereits 1.500 Soldaten zur Unterstützung geschickt habe. Insgesamt sollen rund 12.000 Soldaten bereitgestellt werden, hieß es.Die USA haben die Angaben bislang nicht bestätigt. Das schürte Spekulationen, dass den südkoreanischen Informationen nicht getraut werde oder die USA andere Erkenntnisse hätten.Es habe aber nichts mit Vertrauen in Südkorea oder ein anderes Land zu tun, sagte der Sprecher und verwies auf die eigene Einschätzung der Lage, die vor einer öffentlichen Bekanntgabe vorgenommen werden müsse.Der Sprecher sagte aber auch, dass eine Entsendung nordkoreanischer Truppen zur Unterstützung Russlands "unglaublich gefährlich" wäre, sollten die Berichte wahr sein.