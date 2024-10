Seol Young-woo als Asiens Fußballer des Jahres nominiert

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Fußballnationalspieler Seol Young-woo ist für die Auszeichnung als Asiens bester Fußballspieler des Jahres nominiert worden.Die Asiatische Fußball-Konföderation (AFC) gab am Dienstag auf ihrer Website drei Nominierte für die AFC Awards 2023 bekannt.Neben Seol wurden Yazan al-Naimat aus Jordanien und Akram Afif aus Katar vorgeschlagen.Die AFC Awards, die in diesem Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern, gelten als die renommierteste Auszeichnung im asiatischen Fußball.Laut AFC habe sich Seol Young-woo als einer der besten Außenverteidiger der K League 1 etabliert und 2023 den Sprung in die Nationalmannschaft geschafft. Er habe bisher 20 A-Länderspiele bestritten und sei zu einer festen Größe im Team geworden, hieß es weiter.Seol ist der erste Südkoreaner seit Ha Dae-sung vor elf Jahren, der als AFC-Spieler des Jahres nominiert wurde.