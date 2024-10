K-EXPO startet am Samstag in Paris

Photo : YONHAP News

Eine groß angelegte Messe koreanischer Exportprodukte startet am Samstag in Paris.Das südkoreanische Kulturministerium kündigte an, dass die „K-EXPO FRANCE 2024“ vom 26. bis 30. Oktober im Palais Brongniart in Paris stattfinden wird.Zum ersten Mal wird diese von mehreren Ministerien unterstützte Veranstaltung in Europa ausgerichtet. Insgesamt werden 13 Ausstellungs- und Erlebnisstände zu Themen wie Schönheit, Mode, K-Pop, Fernsehserien und koreanische Küche betrieben.Ein besonderes Highlight ist der K-Buch-Stand mit verschiedenen Werken, darunter fünf Bücher der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Han Kang. Zudem wird es eine Diskussionsrunde mit koreanischen Autoren geben.Neben vielfältigen Ausstellungen und Aufführungen wird die K-EXPO auch Exportberatungen für lokale Unternehmen sowie Präsentationen zu Produktkooperationen in der Content-Industrie anbieten.