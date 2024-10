IWF belässt Wachstumsprognose für Südkorea bei 2,5 Prozent

Photo : YONHAP News

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat seine Wachstumsprognose für Südkorea für dieses Jahr bei 2,5 Prozent belassen und damit die Juli-Prognose übernommen.Dies teilte das südkoreanische Finanzministerium am Dienstag unter Berufung auf den IWF-Weltwirtschaftsausblick für Oktober mit.Im Oktober letzten Jahres hatte der IWF ein Wachstum von 2,2 Prozent für 2024 prognostiziert. Diese Schätzung wurde im Januar auf 2,3 Prozent und im Juli auf 2,5 Prozent nach oben korrigiert.Die aktuelle Prognose des IWF liegt unter den Erwartungen der südkoreanischen Regierung von 2,6 Prozent und über den Schätzungen der Bank of Korea von 2,4 Prozent.Für das kommende Jahr behielt der IWF seine Prognose von 2,2 Prozent bei, auch hierbei wurde an der Einschätzung vom Juli festgehalten.Die IWF-Prognose für die Weltwirtschaft bleibt mit 3,2 Prozent ebenfalls zur Juli-Schätzung unverändert.