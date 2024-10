NATO-Chef: Südkoreanische Regierungsdelegation nächste Woche in Brüssel erwartet

Photo : YONHAP News

Laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte werden südkoreanische Regierungsvertreter nächste Woche Brüssel besuchen, um Informationen über Nordkoreas mutmaßliche Truppenentsendung nach Russland zur Verfügung zu stellen.Rutte erklärte am Dienstag (Ortszeit), dass er am Vortag in einem Telefonat mit Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol um die Entsendung von Experten zur Lagebesprechung für den Nordatlantikrat (NAC) gebeten habe. Yoon habe der Anfrage zugestimmt.Die Nato wolle überprüfen, ob Nordkorea tatsächlich Unterstützung für den illegalen russischen Angriffskrieg leiste, hieß es weiter.Bis zum Eintreffen der neuesten Informationen aus Südkorea sei keine Bestätigung möglich, fügte er hinzu.