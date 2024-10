Südkoreas dritter militärischer Aufklärungssatellit startet im Dezember

Photo : KBS News

Südkoreas dritter militärischer Aufklärungssatellit soll im Dezember gestartet werden.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) gab am Mittwoch bekannt, dass der dritte Satellit mit einer Trägerrakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All befördert werde. Der Start sei für die dritte oder vierte Dezemberwoche vorgesehen.Das Militär plant, bis zum kommenden Jahr insgesamt fünf Aufklärungssatelliten in Betrieb zu nehmen.Die ersten beiden Satelliten wurden im Dezember letzten Jahres und im April dieses Jahres in den USA gestartet. Beide konnten erfolgreich in ihrer Umlaufbahn eintreten und mit der Bodenstation kommunizieren.Seit dem zweiten Satelliten wird jeder mit einem „Radar mit synthetischer Apertur“ (SAR) ausgestattet sein, das rund um die Uhr bei fast allen Witterungsbedingungen Bilder liefert.Mit der vollen Einsatzbereitschaft aller fünf Satelliten wird eine Überwachung und Auskundschaftung bestimmter Ziele in Nordkorea alle zwei Stunden möglich sein.