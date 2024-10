Südkorea sponsert neuen UNESCO-Preis

Photo : YONHAP News

Die UNESCO wird ab 2025 den Preis für Bildung zur Weltgesellschaft mit Unterstützung der südkoreanischen Regierung vergeben.Das südkoreanische Außenministerium gab am Mittwoch bekannt, dass der Preis am Dienstag bei der 220. Sitzung des UNESCO-Exekutivrats in Paris ins Leben gerufen wurde.Der Preis für Global Citizenship Education zeichnet Menschen und Organisationen aus, die sich in besonderem Maße für die Förderung der Weltbürgerbildung einsetzen. Er wird alle zwei Jahre in zwei Kategorien vergeben. Jeder Preisträger erhält ein Preisgeld von 50.000 Dollar.Die Auswahl der Preisträger erfolgt durch den UNESCO-Generalsekretär auf Basis der Empfehlungen eines internationalen Gremiums unabhängiger Experten.Die südkoreanische Botschafterin bei der UNESCO, Park Sang-mi, betonte in ihrer Rede vor dem Exekutivrat die Bedeutung der Bildung für das Verständnis und die Achtung universeller menschlicher Werte. Sie unterstrich, dass die südkoreanische Regierung weiterhin eng mit der UNESCO für die Förderung der Weltbürgerbildung zusammenarbeiten werde.