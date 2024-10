Südkorea-ASEAN-Ministerkonferenz für Katastrophenmanagement findet am Donnerstag statt

Photo : YONHAP News

Die dritte Südkorea-ASEAN-Ministerkonferenz für Katastrophenmanagement findet am Donnerstag in Bandar Seri Begawan, der Hauptstadt von Brunei, statt.Dies gab das südkoreanische Innenministerium am Mittwoch bekannt.Neben Südkorea und den zehn ASEAN-Mitgliedstaaten nimmt in diesem Jahr auch Osttimor als Beobachter teil. Die Veranstaltung wird gemeinsam vom Leiter für Katastrophenmanagement des südkoreanischen Innenministeriums, Lee Han-kyung, und Bruneis Innenminister, Ahmaddin Abdul Rahman, geleitet.Seit 2022 wird die Konferenz jährlich ausgerichtet.Im Rahmen der Zusammenarbeit fördern die Teilnehmerländer den „Arbeitsplan 2021-2025 für Katastrophenmanagement“. In diesem Jahr werden die Fortschritte des Arbeitsplans überprüft und Möglichkeiten für zukünftige Kooperationen erörtert.Südkorea wird bei der Konferenz Beispiele für den Einsatz von Wissenschaft und Technologie zur Bewältigung großangelegter, komplexer Katastrophen präsentieren. Dazu gehören ein System für Warnmeldungen per Textnachricht und ein Hochwasser-Warnsystem.