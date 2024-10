Photo : YONHAP News

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat als erster US-Regierungsbeamter die Truppenentsendung Nordkoreas nach Russland bestätigt.Austin sagte am Mittwoch (Ortszeit) in Rom, es gebe Beweise dafür, dass sich Truppen der Demokratischen Volksrepublik Korea in Russland befänden.Es müsse noch überprüft werden, was genau die nordkoreanischen Truppen in Russland machten. Dies sei eine Frage, die man klären müsse, so der US-Minister weiter.