USA bestätigen Stationierung von 3.000 nordkoreanischen Soldaten in Russland

Die USA haben die Stationierung von 3.000 nordkoreanischen Soldaten in Russland bestätigt.Der Sprecher des nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus, John Kirby, sagte am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Washington, dass Nordkorea zwischen Anfang und Mitte Oktober mindestens 3.000 Soldaten in den Osten Russlands verlegt habe.Die USA gingen davon aus, dass die Soldaten mit dem Schiff nach Wladiwostok im russischen Fernostgebiet reisten und anschließend in Übungscamps im Osten Russlands gebracht worden seien. Dort würden sie zurzeit ein Training absolvieren.Die USA hätten noch keine Kenntnis darüber, ob diese Soldaten in den Kampfeinsatz geschickt würden, die Wahrscheinlichkeit werde aber als hoch eingeschätzt.Nach Angaben des Sprechers könnten sie in den Westen Russlands gehen und sich dann an Kampfhandlungen gegen ukrainische Truppen beteiligen.Zuvor am Mittwoch hatte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin bei einem Besuch in Rom gesagt, dass es Beweise für die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland gebe.Es war die erste öffentliche Bestätigung durch die USA für die Verlegung nordkoreanischer Soldaten nach Russland.