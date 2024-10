Russland warnt Südkorea vor Einmischung in Ukrainekrieg

Photo : YONHAP News

Russland hat Südkorea eindringlich vor einer Einmischung in den Ukrainekrieg gewarnt.Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, wies in der Pressekonferenz am Mittwoch (Ortszeit) Berichte über die Entsendung nordkoreanischer Truppen als „falsch und übertrieben“ zurück.Sacharowa zeigte sich verwundert über die Ankündigung der Seouler Regierung, als Reaktion darauf bestimmte Maßnahmen ergreifen zu wollen. Sie warnte die südkoreanische Regierung davor, sich vom ukrainischen „Terrorregime“ manipulieren zu lassen.Russland werde entschlossen auf jeden Schritt reagieren, der die Sicherheit des Landes oder seiner Bürger bedrohe, und diese Reaktionen könnten sichtbar sein, fügte sie hinzu. Sie betonte zudem die potenziellen Sicherheitsrisiken für Südkorea, falls es sich in den Konflikt einmische.Außerdem stellte sie klar, dass die militärische Kooperation zwischen Moskau und Pjöngjang Südkorea in keiner Weise schaden werde.