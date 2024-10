Nordkorea errichtet offenbar Barrieren entlang zerstörter innerkoreanischer Donghae-Straße

Photo : YONHAP News

Nordkorea errichtet Berichten zufolge derzeit Barrieren entlang der gesprengten innerkoreanischen Verbindungsstraße Donghae.Eine Regierungsquelle berichtete am Donnerstag, dass mittels Überwachungsgeräten kürzlich Bauarbeiten an der Stelle erfasst worden seien, an der die Straße am vergangenen Dienstag von Nordkorea zerstört wurde.Derzeit werde das Grundgerüst für die Strukturen errichtet. Es werde erwartet, dass später Betonbarrieren hinzukommen werden, so die Quelle.Mit den Barrieren soll offenbar die Bewegung von Panzern sowie Flucht von Soldaten und Zivilisten aus Nordkorea verhindert werden.Die Quelle fügte hinzu, dass entlang der Gyeongui-Straße, einer weiteren zerstörten Verbindungsstraße, bisher keine Bauaktivitäten beobachtet wurden.