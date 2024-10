Blackpinks Rosé sorgt mit „APT.“ für Furore

Photo : YONHAP News

Das Musikvideo zum Lied „APT.“ von Rosé der südkoreanischen K-Pop-Band Blackpink und US-Sänger Bruno Mars, erlebt derzeit einen wahren Hype.Laut ihrer Agentur „The Black Label“ am Mittwoch erreichte das Musikvideo auf YouTube innerhalb von nur fünf Tagen nach der Veröffentlichung 100 Millionen Aufrufe. Bereits am ersten Tag wurde das Video 25 Millionen Mal angeklickt.Der Song dominierte zudem die Charts auf allen führenden südkoreanischen Musikplattformen und gelangte in den US-Charts von Spotify und auf iTunes in 40 Ländern an die Spitze.„APT.“ wurde von einem in Südkorea populären Trinkspiel inspiriert. Die Abkürzung steht für das englische wie auch deutsche Wort "Apartment". Nicht nur das Lied, sondern auch das Trinkspiel wird zurzeit weltweit populär.