Russisches Parlament soll heute Partnerschaftsabkommen mit Nordkorea ratifizieren

Photo : KBS News

Die russische Staatsduma könnte heute (Ortszeit) das Abkommen über eine umfassende strategische Partnerschaft mit Nordkorea ratifizieren.Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur TASS habe der Auswärtige Ausschuss der Duma vorgeschlagen, die Ratifizierung des Partnerschaftsvertrags heute in der Plenarsitzung des Unterhauses zu behandeln.Der Chef des Ausschusses, Leonid Sluzki, erklärte, dass diese Entscheidung einstimmig gefallen sei. Der Ausschuss werde empfehlen, das Abkommen zum ersten Tagesordnungspunkt zu machen.Sluzki bezeichnete das Abkommen als Grundlage für die Erweiterung der Zusammenarbeit in allen Bereichen des Austauschs zwischen Russland und Nordkorea. Es werde die Beziehungen beider Länder auf eine Allianzebene heben, hieß es.Zudem zeigte er sich überzeugt, dass das Dokument parteiübergreifende Unterstützung finden werde.Das Partnerschaftsabkommen wurde im Juni von Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Pjöngjang unterzeichnet. Es sieht unter anderem einen gegenseitigen militärischen Beistand für den Fall vor, dass eines der beiden Länder von einem anderen Staat angegriffen wird.