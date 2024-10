Innerkoreanisches Müllballons aus Nordkorea landen auf Gelände des Präsidialamts

Nordkorea hat in der Nacht zum Donnerstag etwa 20 Müllballons in den Süden geschickt, von denen rund zehn in der Hauptstadtregion niedergegangen sind.



Einige dieser Ballons landeten auf dem Gelände des Präsidialamts im Bezirk Yongsan.



Neben Müll wurden auch Propaganda-Flugblätter mit kritischen Worten über Präsident Yoon Suk Yeol und seine Frau Kim Keon-hee geschickt.



Es ist das erste Mal, dass Ballons aus Nordkorea Flugblätter mitführten. Insgesamt führte Nordkorea bislang 30 Müllballon-Aktionen durch.



Es wird spekuliert, dass einige Ballons mit GPS ausgestattet gewesen sein könnten. Denn im Bezirk Yongsan, wo sich der Präsidentensitz befindet, seien besonders viele Ballons gelandet, hieß es.