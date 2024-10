Präsident Yoon schließt Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine nicht aus

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Seok Yeol hat die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine von Nordkoreas nächsten Schritten abhängig gemacht.Diese Position machte Yoon am Donnerstag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz nach Gesprächen mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda in Seoul bekannt.Bisher habe sich Seouls Unterstützung für die Ukraine auf humanitäre Hilfe beschränkt. Sollte Nordkorea jedoch Soldaten zur Unterstützung Russlands im Ukrainekrieg entsenden, werde Südkorea schrittweise weitere Unterstützung für die Ukraine leisten und notwendige Maßnahmen für die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel umsetzen.Südkorea verfolge das Prinzip, nicht auf direktem Wege tödliche Waffen zu liefern. Dies könne jedoch flexibler geprüft werden, fügte er hinzu.