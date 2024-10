Staatsduma ratifiziert Partnerschaftsvertrag mit Nordkorea

Photo : YONHAP News

Das russische Parlament hat den Vertrag über eine umfassende strategische Partnerschaft mit Nordkorea ratifiziert.In der Plenarsitzung am Donnerstag (Ortszeit) wurde der Entwurf einstimmig angenommen.Den Gesetzentwurf hatte der russische Präsident Wladimir Putin am Montag letzter Woche dem Unterhaus vorgelegt.Der Partnerschaftsvertrag wurde am 19. Juni in Pjöngjang von Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un unterzeichnet. Er sieht unter anderem gegenseitigen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs auf einen der beiden Staaten durch Dritte vor.