Südkorea rückt auf Platz 22 im FIFA-Ranking vor

Photo : KBS

Die südkoreanische Fußballnationalmannschaft steht in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 22.Laut der am Donnerstag veröffentlichten Rangliste für Männer-Fußballnationalmannschaften verbesserte sich Südkorea im Vergleich zum Vormonat um eine Position.Südkorea hatte zuletzt in der dritten Qualifikationsrunde zur WM 2026 Jordanien und den Irak besiegen können.Unter den Ländern der Asiatischen Fußball-Konföderation (AFC) belegt Südkorea den dritten Platz, hinter Japan auf Rang 15 und dem Iran auf Rang 19.Die Top sechs der Weltrangliste bleiben unverändert, mit Argentinien an der Spitze, gefolgt von Frankreich, Spanien, England, Brasilien und Belgien.