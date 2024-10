NHK: Sicherheitsberater Südkoreas, der USA und Japans treffen sich Freitag in Washington

Photo : KBS News

Südkorea, die USA und Japan werden am Freitag (Ortszeit) in Washington über Sicherheitsfragen sprechen.Laut dem japanischen Sender NHK werden an dem Treffen der südkoreanische nationale Sicherheitsberater Shin Won-sik sowie seine amerikanischen und japanischen Amtskollegen Jake Sullivan und Takeo Akiba teilnehmen.Bei dem Treffen soll das Vertrauen ineinander bekräftigt werden, damit die trilaterale Sicherheitspolitik auch nach der US-Präsidentschaftswahl weitgehend unverändert bleibt.Zudem könnten die Teilnehmer Meinungen über Berichte zu Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland austauschen.NHK berichtete weiter, dass auch bilaterale Gespräche der drei Länder untereinander erwartet werden.